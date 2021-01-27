Бра Eurosvet Meridiane 20129/2 хром E14 в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Бра Eurosvet Meridiane 20129/2 хром E14

2 440 шт. В наличии

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Арт. 93839796 В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение image thumb product image image thumb product image image thumb product image Только онлайн

Описание

Бра с плафонами

Характеристики

Гарантия производителя (лет)
1
Стиль
Нео-классика
Глубина (см)
39
Ширина (см)
8
Длина (см)
39
Вес, кг
0.8
Напряжение (В)
230
Дополнительный материал
Металл
Направление плафона или абажура
Вниз
Тип цоколя
E14
Количество лампочек
2
Выключатель
Нет
Степень защиты от пыли и воды (IP)
IP20
Марка
EUROSVET
Коллекция для публикации
Meridiane
Страна производства
Китай

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Бра Eurosvet Meridiane 20129/2 хром E14 в Москве

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