Душевая стойка Sensea Redondo 1 режим цвет чёрный в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Душевая стойка Sensea Redondo 1 режим цвет чёрный

8 521 шт. В наличии Лефортово Зеленоград Мытищи Косино Химки Киевское Шоссе Алтуфьево Варшавское шоссе Домодедово Жуковский Истра Пушкино Юдино ЗИЛ Каширское шоссе Красногорск Люберцы Рязанский проспект Новая Рига Сокольники Шолохово Городской Тёплый Стан Троицк Городской Гагаринский Городской Колумбус Интернет-магазин МСК Климовск

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Арт. 82445482 Цвет Черный Белый Серый / Серебристый В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image

Характеристики

Марка
SENSEA
Цвет
Черный
Внешний вид
Глянцевый
Количество режимов
1
Высота перекладины (см)
120
Длина шланга (см)
150
Материал шланга
Латунь и ПВХ
Материал лейки
ABS-пластик
Основной материал
ABS-пластик
Монтаж без сверления
Нет
Система экономии воды
Встроенный в душевую лейку переключатель потока воды
Накидная гайка против скручивания
Да
Комплектация
Душевая лейка, шланг и штанга
Тип продукта
Набор душевой без смесителя
Страна производства
Китай
Гарантия от производителя (лет)
Отсутствует
Вес нетто (кг)
3.25

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Душевая стойка Sensea Redondo 1 режим цвет чёрный в Москве

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