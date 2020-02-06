Коронка алмазная по керамике/граниту Matrix D38 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Леруа Мерлен

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Коронка алмазная по керамике/граниту Matrix D38 мм

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Описание

Коронка алмазная по керамограниту Matrix диаметром 38 мм используется для вырезания отверстий правильной круглой формы, например при прокладке коммуникаций через облицованную поверхность. Подходит для обработки керамогранита, камня или керамической плитки. Устанавливается как на стационарные сверлильные станки, так и на дрели или перфораторы.

Достоинства оснастки

  • Качественное алмазное напыление позволяет просверлить аккуратное отверстие даже без использования охлаждающей жидкости.
  • Трехгранная форма хвостовика предотвращает проворачивание коронки в патроне.
  • Центровое сверло позволяет просверлить отверстие точно в нужном месте.
  • Большое отверстие в боковой стенке коронки отводит строительную пыль и охлаждает оснастку.
  • Быстрое снятие с коронки центрового сверла осуществляется при помощи шестигранного ключа, идущего в комплекте.

Характеристики

Вес, кг
0.1
Страна производства
Китай
Модель продукта
Коронка
Диаметр (мм)
38
Марка
MATRIX
Обрабатываемый материал
Керамогранит
Хвостовик
Треугольный

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

Общий рейтинг
3.2 /5
6 отзывов
Цена
2.5 /5
Качество
3.5 /5
Этот товар рекомендуют
33%
Сначала показывать
06 февраля 2020
Магазин:
Леруа Мерлен Тюмень
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Тюмень
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Меня эта штука дома выручила, просверлил 5 отверстий в керамограните (под смеситель и выпуск для накладного умывальника), а заодно акриловую ванну и мойку из искусственного камня под смесители продырявил) Отверстия все ровненькие - красота. Центровочное сверло снимал, как только коронка окружность рисовала. Можно вообще без него обойтись, только под углом надо будет заходить в начале. Сверлил обычной дрелью. Довольно сильно нагревается, охлаждение обязательно, иначе быстро сгорит, я просто каждые несколько секунд макал в воду.
Достоинства:
Легко и ровно сверлит керамогранит с охлаждением.
Недостатки:
Не выявлено.
Я рекомендую этот товар!
Анна Юсупова
Анна Юсупова
Сотрудник Леруа Мерлен
7 Февраль 2020
Здравствуйте, Евгений.

Благодарим вас за высокую оценку и подробный отзыв об опыте использования. Рады, что наш товар оказался полезен для вас. Уверены, что отзыв будет интересен нашим покупателям.
09 октября 2019
Частота использования:
Пару раз в месяц
Срок использования:
Меньше месяца
Частота использования:
Пару раз в месяц
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Купили для отверстий в ванной комнате. Сказать что коронка плохая не могу , так со своей задачей она справилась . Использовали с обычным шуруповертом, в момент сверления отверстия немного поливали водой эту часть . Использовали для настенной плитки , не керамогранита.
22 сентября 2019
Магазин:
Леруа Мерлен Дыбенко
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Дыбенко
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Одноразовая коронка. Нужно было прсверлить 2 отверстия под радиатор отопления. Хватило ровно на 1 отверстие в 9мм керамограните среднего качества. На втором отверстии стерлось все алмазное напыление с центровочного сверла. Плюс закрепить центровочное сверло практически невозможно. Фиксирующий болт не держится. Выброс денег на ветер. Для керамогранита не подходит. Попробую сдать назад. Такого низкого качества не ожидал.
26 мая 2019
Частота использования:
Пару раз в месяц
Срок использования:
Меньше месяца
Частота использования:
Пару раз в месяц
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
деньги на ветер
Достоинства:
может для плитки и подходит, но не для керамогранита
Недостатки:
даже одного отверстия не смог сделать в керамограните
Данил Петров
Сотрудник Леруа Мерлен
29 Май 2019
Сергей, добрый день!
Спасибо, что нашли время и оставили отзыв на нашем сайте.
На данный товар ранее не поступало подобных рекламаций.
17 сентября 2018
Магазин:
Леруа Мерлен Новосибирск Фабричный
Срок использования:
От месяца до полугода
Магазин:
Леруа Мерлен Новосибирск Фабричный
Срок использования:
От месяца до полугода
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Будте внимательны!
Брал для маленькой обычной дрели, уже собрался резать, вскрыл упаковку - и все, никак. Беги опять в магазин, бери в нагрузку еще и большой патрон, переставляей его...
Достоинства:
Легко и ровно режет отверстие.
Недостатки:
Хвостовик под патрон 13мм! И на упаковке об этом - ни полслова! На глаз, не вскрывая, тоже так запросто не отличишь.
17 июля 2018
Магазин:
Леруа Мерлен Зеленоград
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Зеленоград
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Использовал для сверления в плитке (Артикул: 18086922), для выходов резьб ППР тройников (Артикул: 13565393, Артикул: 13565203 , Артикул: 13564980 ). Буквально несколько секунд - и отверстие готово! Ценник конечно кусается, но сверлом по кругу - это как закат солнца вручную :-)
Достоинства:
Качественно и ровно сверлит
Недостатки:
Дороговато
Я рекомендую этот товар!

Коронка алмазная по керамике/граниту Matrix D38 мм в Москве

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