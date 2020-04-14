Корзинка SCANDI 340x140x240 мм, 10 л, цвет белый в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Корзинка SCANDI 340x140x240 мм, 10 л, цвет белый

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Характеристики

Вес, кг
0.339
Страна производства
Россия
Ширина (см)
34.0
Высота (см)
14.0
Глубина (см)
24.0
Цвет
белый
Марка
БЫТПЛАСТ
Цветовая палитра
Белый
Основной материал
Полипропилен
Тип продукта
Корзина
Модель продукта
SCANDI
Серия
SCANDI
Моющийся
Да
Складной
Нет
Крышка
Нет
Объем (л)
10.0
Формат
Корзина
Размер (Д х Ш х В) (мм)
340х240х140
Вес товара в индивидуальной упаковке (кг)
0.339
Ширина товара в индивидуальной упаковке (см)
34.0
Высота товара в индивидуальной упаковке (см)
14.0
Глубина товара в индивидуальной упаковке (см)
24.0
Габариты (ШхВхГ), см
34.0×14.0×24.0

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Корзинка SCANDI 340x140x240 мм, 10 л, цвет белый в Москве

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