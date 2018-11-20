Кронштейн для ЛДСП Larvij пара цвет белый в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Кронштейн для ЛДСП Larvij пара цвет белый

348 шт. В наличии Рязанский проспект Красногорск Люберцы Косино Интернет-магазин МСК Мытищи Алтуфьево Варшавское шоссе Городской Гагаринский Городской Колумбус Городской Тёплый Стан Домодедово Жуковский ЗИЛ Зеленоград Истра Каширское шоссе Киевское Шоссе Климовск Лефортово Новая Рига Пушкино Сокольники Троицк Химки Шолохово Юдино

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Описание

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Кронштейн для ЛДСП Larvij подходит для систем хранения Larvij и гардеробных каркасного типа. Кронштейны фиксируются в пазах несущих направляющих на нужной высоте, позволяя рационально организовать пространство. Предназначены для крепления полок из ЛДСП. В комплекте — пара кронштейнов белого цвета.

Характеристики

Вес, кг
0.197
Страна производства
Россия
Ширина (см)
1.8
Высота (см)
7.0
Марка
LARVIJ
Цветовая палитра
Белый
Тип продукта
Кронштейн однорядный

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

На основе 1 оценок Написать отзыв рекомендуют этот товар Цена Качество Отзывы с оценкой
Популярные отзывы Достоинства: Сделаны так, что удобно крепить лдсп 16 мм, как раз входит. Недостатки: После полугодового использования (на полках стояло коробок с обувью-туфлями, на других кофры 20*30*20 с вещами), на , все кронштейны в гардеробной погнулись, полки отвисают вниз, т.е. уже не горизонтальны. Надо покупать сразу сетчатую систему.

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