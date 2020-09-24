Присоска для открывания люка, вакуумная в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Леруа Мерлен

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Присоска для открывания люка, вакуумная

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Описание

Присоска ваккуумная — устройство для открывания ревизионных проемов, дверцы которых не имеют ручки. Изделие представляет собой специальную конструкцию с эластичной резиновой поверхностью, внутри которой после приведение рукояток в перпендикулярное положение образуется вакуум. Купив такое устройство, можно открыть любую дверь–невидимку, даже если ее механизм заржавел или сломался.

Преимущества:

  • оптимальный вариант для открытия скрытых люков;
  • сохраняет целостность облицовки;
  • надежное прилипание;
  • не оставляет следов.

Характеристики

Ширина (см)
6.0
Высота (см)
7.0
Глубина (см)
3.8
Место для установки
Стена
Страна производства
Россия
Гарантия (лет)
2
Марка
ЛСИС
Вес, кг
0.048

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Присоска для открывания люка, вакуумная в Москве

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