Шкаф подвесной угловой «Лагуна», правый, 36 см в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Шкаф подвесной угловой «Лагуна», правый, 36 см

7 343 шт. В наличии Новая Рига Алтуфьево Варшавское шоссе Городской Гагаринский Городской Колумбус Городской Тёплый Стан Домодедово Жуковский ЗИЛ Зеленоград Интернет-магазин МСК Истра Каширское шоссе Киевское Шоссе Климовск Косино Красногорск Лефортово Люберцы Мытищи Пушкино Рязанский проспект Сокольники Троицк Химки Шолохово Юдино

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Описание

Правый подвесной шкаф «Глория» монтируется в угол. Благодаря компактным размерам и вертикальному монтажу он незаменим в небольших помещениях. Изделие выполнено из влагостойкого ДСП, устойчивого к дефициту вентиляции и не подверженного термальным воздействиям. Наличие трех функциональных полок подразумевает практичное и удобное хранение косметических и гигиенических средств, лекарственных препаратов и других вещей, которые всегда должны быть под рукой.

Преимущества:

  • отличное качество;
  • доступная цена;
  • современный дизайн;
  • надежная фурнитура.

Характеристики

Ширина корпуса мебели (см)
36.0
Глубина корпуса мебели (см)
36.0
Высота корпуса мебели (см)
99.3
Цветовая палитра
Белый
Цвет корпуса мебели
Белый
Тип открывания
Дверь
Направление открывания
Правый
Основной материал
ЛДСП
Материал / отделка фасадов дверей / ящиков
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), покрытая матовым полиуретановым лаком
Покрытие
Глянцевый
Толщина материала фасада (мм)
19
Тип монтажа
Подвесной
Аксессуары и ящики для хранения в комплекте
3 деревянные полки
Серия
Глория
Стиль
Современный
Гарантия от производителя (лет)
5
Модель продукта
ГЛОРИЯ
Вес, кг
20.0

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Шкаф подвесной угловой «Лагуна», правый, 36 см в Москве

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