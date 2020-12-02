Шкаф зеркальный напольный Elmer 40х160 см цвет белый в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Шкаф зеркальный напольный Elmer 40х160 см цвет белый

16 740 шт. В наличии Жуковский Варшавское шоссе Юдино Каширское шоссе Мытищи Киевское Шоссе Косино Пушкино Лефортово Алтуфьево Городской Гагаринский Городской Колумбус Городской Тёплый Стан Домодедово ЗИЛ Зеленоград Интернет-магазин МСК Истра Климовск Красногорск Люберцы Новая Рига Рязанский проспект Сокольники Троицк Химки Шолохово

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Характеристики

Серия
ELMER
Ширина (см)
40
Высота (см)
160
Глубина (см)
18
Основной материал
МДФ
Цветовая палитра
Белый
Покрытие
Матовый
Подсветка
Светодиодный(LED), лампочка(-и) в комплекте
Тип подсветки
Светодиодный (LED)
Тип ламп
Светодиодный (LED)
Количество лампочек
0
Выключатель
Да
Регулировка света
Интенсивность варьируется
Страна производства
Россия
Тип монтажа
Подвесной
Крепеж в комплекте
Да
Плавное закрывание
Да
Размер (Д х Ш х В) (мм)
183х400х1600
Материал корпуса шкафчика
МДФ
Высота шкафчика (см)
156
Глубина шкафчика (см)
16
Количество полок в шкафчике
4
Гарантия от производителя (лет)
2
Тип продукта
Шкаф с зеркалом и подсветкой
Вес, кг
33.3

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

Шкаф зеркальный напольный Elmer 40х160 см цвет белый в Москве

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