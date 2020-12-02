Штанга для ванной комнаты Sensea угловой 80х110 см цвет хром в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Штанга для ванной комнаты Sensea угловой 80х110 см цвет хром

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Описание

Угловой карниз для ванны – это удобная металлическая конструкция, на которой крепится шторка для защиты от брызг. Его рекомендуется купить для установки над ваннами нестандартной формы, пригодится он и в помещениях непропорционального размера. Карниз не только защитит от попадания воды на пол, но и поможет разграничить пространство комнаты.

Преимущества:

  • надёжное крепление – карниз выдерживает вес влажной шторки и белья;
  • хромированный металл невосприимчив к коррозии;
  • трубки не провисают и не деформируются;
  • простой монтаж – карниз можно закрепить на стене самостоятельно.
Все товары марки SENSEA

Характеристики

Форма
Угловой
Крепления в комплекте
Нет
Цвет
Серебро
Цветовая палитра
Серый / Серебристый
Основной материал
Алюминий
Покрытие
Хромированный
Ширина (см)
2.2
Марка
SENSEA
Страна производства
Китай
Тип продукта
Штанга для душевой шторки
Вес, кг
0.576

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Штанга для ванной комнаты Sensea угловой 80х110 см цвет хром в Москве

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