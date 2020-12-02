Смеситель для душа Sensea Gara двухвентильный цвет хром в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Смеситель для душа Sensea Gara двухвентильный цвет хром

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Описание

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Двухвентильный смеситель для душа Gara выполнен в оригинальном дизайне и будет эффектно смотреться в современном интерьере ванной комнаты. Особенно гармонично он впишется в интерьер в стиле минимализма. Смеситель позволяет удобно регулировать температуру воды во время принятия душа. Для этого смесителя нужно дополнительно купить лейку с гибким шлангом. Подойдет любая лейка или комплект для душа марки SENSEA.

Преимущества:

  • эстетичная глянцевая поверхность;
  • надежное хромовое покрытие, устойчивое к сколам и царапинам;
  • легко очищается от известкового налета;
  • смеситель удобен в эксплуатации и отличается долгим сроком службы.
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Характеристики

Марка
SENSEA
Тип монтажа
На стену
Основной материал
Латунь
Материал ручки
ЦАМ (цинк-алюминий-медь)
Наличие лейки и шланга
Продается без лейки и шланга
Механизм
Керамический картридж на 1/4 оборота
Цвет
Хром
Покрытие
Глянцевый
Экономия воды
Нет
Серия
Gara
Страна производства
Китай
Тип продукта
Двухвентильный смеситель
Вес, кг
1.21

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Смеситель для душа Sensea Gara двухвентильный цвет хром в Москве

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