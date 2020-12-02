Смеситель для раковины Sensea Gara двухвентильный цвет хром в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Смеситель для раковины Sensea Gara двухвентильный цвет хром

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Описание

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Двухвентильный смеситель собственной торговой марки Леруа Мерлен Sensea из коллекции Gara идеально впишется в интерьер ванной комнаты, выполненный в любом стиле: от хай-тека до классики. Смеситель выполнен из латуни, надежен и долговечен: устойчив к коррозии и известковому налету. Температура и напор воды регулируется при помощи независимых вентилей холодной и горячей воды.

Особенности:

  • низкий излив: подходит для небольших раковин шириной до 50 см;
  • поворотный излив позволит направить струю воды в нужное место;
  • аэратор формирует насыщенную воздухом струю, предотвращая лишний расход воды;
  • экономичный расход воды.

Комплектация:

  • с донным клапаном;
  • шланги для водоснабжения 40 см в комплекте.
Все товары марки SENSEA

Характеристики

Марка
SENSEA
Тип продукта
Двухвентильный смеситель
Основной материал
Латунь
Материал ручки
ЦАМ (цинк-алюминий-медь)
Цвет
Хром
Покрытие
Глянцевый
Общая высота (см)
17.0
Длина излива (в см)
10.3
Высота излива (см)
14.2
Страна производства
Китай
Серия
Gara
Механизм
Керамический картридж на 1/4 оборота
Тип аэратора
С функцией экономии воды
Гибкая подводка
Шланги для водоснабжения 40 см в комплекте
Резьба на входе (мм)
15 x 21
Тип слива
Стандартный донный клапан для раковины с рычажком
Экономия воды
Да
Вес нетто (кг)
1.774
Вес, кг
1.774

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Смеситель для раковины Sensea Gara двухвентильный цвет хром в Москве

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