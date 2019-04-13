Стул для ванны Primanova, 50х31 см в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Стул для ванны Primanova, 50х31 см

1 288 шт. В наличии Климовск Мытищи Красногорск Сокольники Шолохово Рязанский проспект Жуковский Интернет-магазин МСК Люберцы Химки Домодедово Варшавское шоссе Новая Рига Алтуфьево Городской Гагаринский Городской Колумбус Городской Тёплый Стан ЗИЛ Зеленоград Истра Каширское шоссе Киевское Шоссе Косино Лефортово Пушкино Троицк Юдино

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Описание

Стул с алюминиевым каркасом пригодится для повышения комфорта во время водных процедур. Модель рекомендуем купить людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Пластиковое сиденье изготовлено из прочного гигиеничного материала, устойчивого к регулярному воздействию влаги. Компактные размеры 50х31 см подходят для использования даже в небольшой ванне. Легкие алюминиевые ножки оснащены специальными наконечниками, предохраняющими поверхность купели от царапин.

Преимущества:

  • мобильность;
  • доступность;
  • износоустойчивость.

Характеристики

Максимальный поддерживаемый вес (в кг)
120.0
Основной материал
Алюминий
Материал сиденья
ABS-пластик
Высота (см)
32.0
Глубина (см)
26.0
Складной
Да
Цветовая палитра
Белый
Марка
PRIMANOVA
Страна производства
Россия
Тип продукта
Сидение для ванны
Вес, кг
1.183

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

На основе 3 оценок Написать отзыв рекомендуют этот товар Цена Качество Отзывы с оценкой
Фото покупателей
Популярные отзывы
Подтвержденная покупка
Широковато для нашей ванны, приходится ставить боком. А так сделан крепко, надежно Прослужил чуть больше года. Сломались крепления ножек. До этого было удобно... ФИ Флуг Ирина Добрый день, уважаемый покупатель! Сожалеем, что данный товар Вас расстроил. Мы обязательно передадим Ваш отзыв о качестве товара производителю. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства и негативные эмоции. Будем рады видеть Вас в Леруа Мерлен! Развалился через 2 месяца при том, что пользовались им только дети Недостатки: слабые крепления ножек

Стул для ванны Primanova, 50х31 см в Москве

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