Светильник настенно-потолочный светодиодный Метеор с пультом управления, 24 м², регулируемый цвет света RGBW, цвет белый в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Светильник настенно-потолочный светодиодный Метеор с пультом управления, 24 м², регулируемый цвет света RGBW, цвет белый

4 898 шт. В наличии Истра Варшавское шоссе Жуковский Каширское шоссе Троицк Пушкино Зеленоград Косино ЗИЛ Люберцы Лефортово Рязанский проспект Химки Шолохово Климовск Мытищи Сокольники Юдино Алтуфьево Городской Гагаринский Городской Колумбус Городской Тёплый Стан Домодедово Интернет-магазин МСК Киевское Шоссе Красногорск Новая Рига

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Арт. 82625516 Максимальная площадь освещения (в м²) 24.0 12.0 40.0 45.0 Цвет свечения Изменение цвета RGB Нейтральный белый Изменение оттенков белого В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image

Характеристики

Максимальная площадь освещения (в м²)
24.0
Коллекция для публикации
Meteor
Диаметр (см)
40.0
Габариты (ДхШхВ), см
43.0×40.0×10.0
Длина (см)
43.0
Ширина (см)
40.0
Высота (см)
10.0
Вес, кг
1.199
Напряжение (В)
220-240
Тип цоколя
Встроенные светодиоды
Мощность (Вт)
44.0
Световой поток (Лм)
3840.0
Температура цвета (в K)
От 3 000 до 6 500
Цвет освещения
Изменение цвета RGB
Функции
Управление яркостью освещения
Особенности продукта
Отсутствует
Управление устройством
Пульт дистанционного управления
Степень защиты от пыли и воды (IP)
IP20
Материал плафонов/абажура
Пластик
Дополнительный материал
Металл
Цветовая палитра
Белый
Основной материал
Пластик
Цвет основания
Белый
Материал конструкции
Пластик
Цвет плафонов/абажура
Белый
Стиль
Дизайнерский
Марка
LUMIN ARTE
Модель продукта
Meteor
Страна производства
Китай
Гарантия производителя (лет)
2
Подходит для натяжного потолка
Да
Состав комплекта
настенно-потолочный светильник, пульт, инструкция, крепеж

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

На основе 8 оценок Написать отзыв 75% покупателей рекомендуют этот товар Цена Качество Отзывы с оценкой
Фото покупателей
Популярные отзывы Рекомендую Он просто волшебный! У меня на потолке свой кристалл со звёздочками, да ещё и цвет меняет! Божечки это чудо какое-то! Цена для меня очень большая, но я приняла решение с первого взгляда, обычно месяц вещь выбираю! Я в восторге и не жалею! Ярко светит и не слепит очень оригинальная форма! У меня комната 10 м кв Я счастлива ещё и пультик. Спасибо большое производителю.Процветания Вам. ЛМ Леруа Мерлен Тверь Добрый день, Ирина! Спасибо вам огромное за честный и радостный отзыв, он поможет многим нашим покупателям определиться с выбором! Мы очень рады, что вам понравился товар, а самое главное, что он оправдал ваши ожидания! Будем рады видеть вас снова! Рекомендую Супер гуд ЛМ Леруа Мерлен Троицк Уважаемый Сергей! Благодарим вас за высокую оценку. Приятно знать, что вам понравился светильник. Будем рады видеть вас снова в нашем гипермаркете! Рекомендую Сам светильник хороший. Но привезли нам его без коробки и без пульта, просто замотанным в стрейч-пленку. Поскольку товара вчера привезли много, а выглядел светильник именно как на первом фото, то отсутствие коробки и пульта мы обнаружили сегодня, ещё раз прочитав описание товара и просмотрев ВСЕ фотографии. Очень обидно. Всегда заказывали доставку из Леруа в новый дом. Теперь будем менять магазин. Это просто бессовестный недокомплект. Или товар снят с витрины. Светильником пользоваться невозможно, покупали ради регулирования цвета и света, теперь это невозможно. Ребёнок расстроен. Достоинства: Заказ  210244874096. Если вдруг магазин захочет нам помочь  Рекомендую Шикарный вариант для семьи где один любит теплый свет ,а другой холодный, очень удобна тем что не надо вставать и выключать свет,лёжа на кровать можно сделать тот свет который устроит. Достоинства: Отличное освещение Недостатки: нет Рекомендую Светильник соответствует заявленным характеристикам. Достоинства: В общем, всё работает. Недостатки: В отсеке для батареек, пульта ДУ, напрочь отсутствует металлическая перемычка. Пришлось замыкать контакты, фольгой. ЛМ Леруа Мерлен Петрозаводск Роман, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Замечание по поводу пульта обязательно передадим производителю. Приятного пользования товаром! Показать ещё

Светильник настенно-потолочный светодиодный Метеор с пультом управления, 24 м², регулируемый цвет света RGBW, цвет белый в Москве

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