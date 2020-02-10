Светильник встраиваемый светодиодный Gauss, 5 Вт 400 Лм, 3000 К, свет тёплый белый, 3 ступени диммирования в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Светильник встраиваемый светодиодный Gauss, 5 Вт 400 Лм, 3000 К, свет тёплый белый, 3 ступени диммирования

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Арт. 82070350 Цвет освещения Теплый белый (желтый) Холодный белый (голубой) В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image image thumb product image

Описание

Светильник встраиваемый светодиодный 927420105-S — малогабаритный осветительный прибор, выполненный в современном стиле. Помогает визуально расширить пространство и выделить функциональные зоны в помещении.

Источником света служит встроенный LED-модуль мощностью 5 Вт. Яркость светового потока — 400 лм. Свет рассеивается под углом 110°. Уровень энергопотребления соответствует классу A+. В процессе эксплуатации светодиод практически не нагревается, что устраняет вероятность получения ожога и обеспечивает высокую степень пожарной безопасности.

Отличительные особенности

  • Корпус изготовлен из железа и пластика.
  • Степень пылевлагозащиты — IP20: прибор предназначен для сухих закрытых помещений (подходит для любой комнаты, кроме ванной).
  • Удобное управление яркостью освещения с пульта дистанционного управления.
  • Цветовая температура модели — 3000 К — теплый белый свет.
  • Класс защиты от поражения электрическим током — 2: электроприбор с двойной изоляцией.
  • Светильник подключается к коробу.
  • Крепежные принадлежности в комплекте, соединительный кабель в комплекте.

Характеристики

Максимальная площадь освещения (в м²)
1.5
Коллекция для публикации
Светильник с изменяемой яркостью
Тип монтажа
Встраиваемый
Форма
Круг
Диаметр отверстия (см)
7.5
Высота встраивания (см)
0
Высота (см)
5.1
Диаметр (см)
10.2
Ширина (см)
10.2
Глубина (см)
10.2
Вес, кг
0.118
Напряжение (В)
От 220 до 240
Источник питания
Электрическое подключение
Тип цоколя
Встроенные светодиоды
Потребляемая мощность (Вт)
5.0
Световой поток (лм)
400
Температура цвета (в K)
3000
Цвет освещения
Теплый белый (желтый)
Цветовая палитра
Белый
Основной материал
Железо и пластик
Управление устройством
Пульт дистанционного управления
Совместимые приложения
нет
Степень защиты от пыли и воды (IP)
IP20
Марка
GAUSS
Модель продукта
927420105-S
Страна производства
Китай
Тип упаковки
Коробка
Класс энергопотребления
A+

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

Отзывы

Общий рейтинг
4.0 /5
2 отзыва
Цена
4.0 /5
Качество
5.0 /5
Этот товар рекомендуют
50%
Сначала показывать
Александр
10 февраля 2020
Магазин:
Леруа Мерлен Омск-Мега
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Омск-Мега
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
ХОРОШИЙ СВЕТИЛЬНИК .
Достоинства:
УСТАНОВИЛ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Я рекомендую этот товар!
14 января 2020
Магазин:
Леруа Мерлен Новосибирск Фабричный
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Новосибирск Фабричный
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
В интернете нашел такие же, но на 9 Вт.
Светят ярко.
Пока нравиться.
Анастасия Гайдук
Анастасия Гайдук
Сотрудник Леруа Мерлен
15 Январь 2020
Алексей, добрый день!
Спасибо, что поделились обратной связью. Надеюсь, что отзыв будет полезен для других пользователей.

Светильник встраиваемый светодиодный Gauss, 5 Вт 400 Лм, 3000 К, свет тёплый белый, 3 ступени диммирования в Москве

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