Светильник встраиваемый светодиодный Volpe Q261, 5 Вт, 4000 К, цвет белый, свет холодный белый в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Светильник встраиваемый светодиодный Volpe Q261, 5 Вт, 4000 К, цвет белый, свет холодный белый

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Описание

Светильник светодиодный Volpe ULM-Q261 — встраиваемый осветительный прибор для подвесных потолков или полых конструкций из гипсокартона. Мощность — 5 Вт. Цветовая температура — 4000 К (холодный белый свет). Светильник соответствует классу энергопотребления A (высокий).

Модель может выступать в качестве основного и дополнительного источника света, выполнена в дизайнерском стиле. Предназначена для жилых помещений. Материал корпуса — пластик.

Другие особенности модели

  • Крепежные принадлежности входят в комплект.
  • Световой поток — 400 лм.
  • Угол светового потока — 120°.
  • Диаметр светильника — 9 см.
  • Размер отверстия для встраивания, которое нужно подготовить в основании, — 6,2 см.
  • Класс защиты — 2: электроприбор с двойной изоляцией.

Характеристики

Максимальная площадь освещения (в м²)
1.2
Коллекция для публикации
Q261
Тип монтажа
Встраиваемый
Диаметр отверстия (см)
6.2
Высота встраивания (см)
4.5
Высота (см)
4.7
Диаметр (см)
9
Ширина (см)
9
Вес, кг
0.078
Источник питания
Электрическое подключение
Тип цоколя
Встроенные светодиоды
Потребляемая мощность (Вт)
5.0
Световой поток (лм)
400
Температура цвета (в K)
4000
Цвет освещения
Холодный белый (голубой)
Цветовая палитра
Белый
Основной материал
Пластик
Степень защиты от пыли и воды (IP)
IP44
Марка
VOLPE
Страна производства
Китай
Тип упаковки
Коробка
Класс энергопотребления
A

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Отзывы

Отзывы

Общий рейтинг
2.4 /5
3 отзыва
Цена
4.0 /5
Качество
2.0 /5
Этот товар рекомендуют
33%
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23 декабря 2019
Магазин:
Леруа Мерлен Новокузнецк
Срок использования:
Меньше месяца
Магазин:
Леруа Мерлен Новокузнецк
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Подключил 8 штук в прихожей. Светло, красиво, установка легкая. После третьего включения раздался хлопок, вылетело стекло и вырубил свет автомат. Через сутки - второй. Чувствую заявленные 30000 часов ни один не проработает.
07 марта 2019
Частота использования:
Ежедневно
Срок использования:
Около полугода
Частота использования:
Ежедневно
Срок использования:
Около полугода
Общая оценка:
Из 8 купленных у 2 стеклышко не было приклеено, ещё у 2 отвалилось уже с потолка через неделю. Благо это лёгкое оргстекло и ничего и никого не прибило и не порезало . Но это как бы намекает, что заявленной IP44 там не хватает. Уж не знаю из-за недостаточной герметичности или просто так совпало, но через пару месяцев после установки точка, которая прям над ванной ближе к смесителю эпично хлопнула, когда я душ принимал. Прямого попадания воды на светильник не было - только пар. Вырубился дифавтомат, обошлось без серьёзных последствий - заменил на запасной, включил обратно автомат. Но для меня такие спецэффекты в новинку.
В целом, брать можно, если вы готовы к танцам с бубном и не боитесь хлопков на ухом.
Достоинства:
Симпатичные, свет яркий и приятный, легко устанавливаются
Недостатки:
Нет обещанной брызгозащищенности, качество сборки плохое, взрываются
Я рекомендую этот товар!
07 февраля 2019
Магазин:
Леруа Мерлен Краснодар СБС
Срок использования:
От месяца до полугода
Магазин:
Леруа Мерлен Краснодар СБС
Срок использования:
От месяца до полугода
Общая оценка:
Цена:
Качество:
Качество сборки не на высоте. Из 11 светильников, 3 взорвались в течении 2 дней эксплуатации.
Щёкин Виктор
8 Февраль 2019
Добрый день, Юрий,
Спасибо за Ваш отзыв.
Если у Вас сохранился чек, то при наличии данных светильников Вы можете бесплатно обменять их на новые или вернуть денежные средства.
Будем рады видеть Вас в нашем магазине!
С уважением, Леруа Мерлен!

Светильник встраиваемый светодиодный Volpe Q261, 5 Вт, 4000 К, цвет белый, свет холодный белый в Москве

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