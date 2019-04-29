Вытяжка Ore «Glasset» 50L, 50 см, цвет нержавеющая сталь в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

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Вытяжка Ore «Glasset» 50L, 50 см, цвет нержавеющая сталь

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Описание

Вытяжка Ore Glasset 50L Inox — стильная Т-образная модель, которая экономно расходует электроэнергию (относится к А-классу энергопотребления). Работает в двух режимах: отвод и рециркуляция. У вытяжки удобное управление при помощи кнопок, блок расположен на передней панели

Особенности

  • Материалы корпуса — нержавеющая сталь и стекло. Размер — 74х50х45 см, цвет — стальной.
  • Энергоэффективное светодиодное освещение (количество ламп — 1, класс энергопотребления А).
  • Антижировой фильтр из алюминия. Алюминиевую сетку легко снимать и мыть (это надо делать по мере загрязнения, в среднем раз в 3-6 месяцев). Класс эффективности фильтрации — С.

Производительность

Внутри корпуса установлен один двигатель, обеспечивающий максимальный вытяжной поток в 500 м³/ч. Годовое энергопотребление составляет около 31 кВтч. У вытяжки три скорости. На максимальной уровень шума составляет 54 дБ.

Характеристики

Вес, кг
8.64
Высота (см)
74.0
Глубина (см)
45.0
Количество ламп
1
Страна производства
Китай
Количество скоростей
3
Модель продукта
Glasset 50L Inox
Тип подсветки
Светодиодный (LED)
Тип управления
При помощи кнопок
Цвет
Нержавеющая сталь
Класс энергопотребления
A
Высота встраивания (см)
44.0
Ширина встраивания (см)
50.0
Индикатор насыщения жирового фильтра
Нет
Индикатор насыщения угольного фильтра
Нет
Тип антижирового фильтра
Алюминий
Максимальный вытяжной поток (EN- 61591) (м³/ч)
500
Уровень шума при максимальной скорости всасывания (дБ)
54.0
Гарантия (лет)
2
Цветовая палитра
Серый / Серебристый
Основной материал
Нержавеющая сталь и стекло
Размеры (см)
74х50х45
Количество двигателей
1
Максимальная высота (см)
74.0
Тип продукта
Вытяжка

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Отзывы

Отзывы

Общий рейтинг
2.5 /5
2 отзыва
Цена
3.0 /5
Качество
3.0 /5
Сначала показывать
29 апреля 2019
Частота использования:
Ежедневно
Срок использования:
Меньше месяца
Частота использования:
Ежедневно
Срок использования:
Меньше месяца
Общая оценка:
используем как светильник ночью)
Достоинства:
в комплекте идет макет вытяжки по которому просто установить вытяжку, красивый дизайн
Недостатки:
шумная, слабая мощность, отсутствую фиксаторы декоротивного короба
05 апреля 2019
Магазин:
Леруа Мерлен Дыбенко
Срок использования:
Около полугода
Магазин:
Леруа Мерлен Дыбенко
Срок использования:
Около полугода
Общая оценка:
Цена:
Качество:
более менее приятный дизайн
Достоинства:
внешний вид
Недостатки:
шумная очень, + ко всему зачем то два кожуха которые болтаются, не ужели одним кожухом нельзя сделать, но это к производителю
Кислицин Алексей
Кислицин Алексей
6 Апрель 2019
Здравствуйте Сергей.
Спасибо Вам за отзыв.
Уровень шума соответствует заявленным характеристикам, и составляет 54дБ, и шумная она из-за высокой производительности всасывания. В комплекте есть именно 2 декоративных короба, что позволяет Вам повесить вытяжку на удобной для Вас высоте, если хотите повесить высоко, то достаточно закрыть одним коробом, если низко, соответственно двумя коробами.

Вытяжка Ore «Glasset» 50L, 50 см, цвет нержавеющая сталь в Москве

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