Зеркало Ferro с полкой 50x69.2 см, цвет чёрный в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен
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Зеркало Ferro с полкой 50x69.2 см, цвет чёрный

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Описание

Зеркало Ferro — удачное решение для интерьера ванной. Отлично подойдет для размещения над умывальником, поможет с комфортом проводить утренние и вечерние гигиенические процедуры. Зеркало прямоугольное, с декоративной рамкой черного цвета и шлифованной кромкой, выполнено в дизайнерском стиле. Вертикальная установка зрительно увеличивает высоту потолка. Зеркало визуально расширяет пространство ванной за счет отражения света.

Особенности

  • Зеркало дополнено полкой для размещения косметики, аксессуаров, гигиенических принадлежностей.
  • Аксессуар крепится или приклеивается на стену.
  • Поверхность отличается устойчивостью к царапинам.
  • Размер — 50×69,2 см.
  • Изготовлено в России.

Характеристики

Форма
Прямоугольный
Ширина (см)
50.0
Высота (см)
69.2
Глубина (см)
12.0
Толщина одного зеркала (мм)
4.0
Кромка зеркала
Шлифованное
Цветовая палитра
Черный
Количество полок зеркала
1
Незапотевающее зеркало
Нет
Рамка
Да
Тип монтажа
Подвесной, Для крепления или приклеивания
Подсветка
Нет
Серия
Ferro
Страна производства
Россия
Размер (Д х Ш х В) (мм)
500х120х692
Гарантия от производителя (лет)
1
Тип продукта
Зеркало с рамой
Вес, кг
7.192

Данные о ценах и наличии товаров могут отличаться. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах.

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Зеркало Ferro с полкой 50x69.2 см, цвет чёрный в Москве

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